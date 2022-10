Cosenza, è morto Pasqualino Perfetti. Per anni ha militato con la Democrazia Cristiana

E' morto all'età di 87 anni Pasqualino Perfetti, per lunghi anni esponente di spicco della politica cosentina. Perfetti è morto nella sua abitazione di Cosenza. Nato a Rogliano, primo di sei fratelli, ha frequentato le scuole superiori a Cosenza laureandosi poi in giurisprudenza a Palermo. Ha iniziato a frequentare il mondo politico con la Democrazia Cristiana ed è stato eletto prima come consigliere provinciale, poi assessore provinciale, presidente di Usl, consigliere e assessore regionale. Ha anche dato vita a Cosenza a un centro studi col nome di Aldo Moro, sostenendo sempre le sue posizioni. Da tempo, soprattutto dopo la morte della moglie, si era ritirato a vita privata. I funerali si terranno martedì nella Chiesa di Loreto alle 11,30. La salma, dopo la cerimonia, sarà traslata nel cimitero di Rogliano.

© Riproduzione riservata