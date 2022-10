Il femminicidio di Scalea, giovedì i funerali di Ilaria e dell'ex compagno

Si svolgeranno a Scalea giovedì ì funerali di Ilaria Sollazzo e di Antonio Russo. Le esequie della giovane mamma di 31 anni uccisa dall’ex compagno sono previste nel pomeriggio, mentre quelle di Russo in mattinata. Entrambi i funerali si terranno nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Scalea. In tutto il Tirreno cosentino c'è ancora sgomento per la tragedia di sabato notte quando Russo ha ucciso la sua ex compagna e madre di sua figlia e poi si è tolto la vita.

