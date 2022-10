Villapiana, fiamme notturne divorano due auto

Due auto in fiamme e, a quanto pare, anche una moto. La matrice sembra essere dolosa. Ingenti i danni. Non si ferma l'anonima incendi. Che continua a fare la voce grossa. E che dalla confinante Trebisacce si è spostata più a sud, verso l'abitato del lido villapianese. Stavolta, a finire nella morsa del fuoco in via Milite Ignoto, un'Audi Q3 e una Fiat Panda di proprietà di una coppia di coniugi del posto, parcheggiate l'una accanto all'altra, in un recinto vicino casa. Pochi attimi e la berlina di fabbricazione tedesca e l'utilitaria di casa torinese, hanno iniziato ad ardere, tant'è che il bagliore delle fiamme e l'odore acre del fumo, si è sparso per tutto il quartiere, con la gente che è scesa in strada o si è affacciata alle finestre o sui balconi per verificare di persona cosa stesse accadendo.

Le fiamme alte, hanno spinto in molti a chiamare immediatamente i soccorsi, anche perchè nelle immediate vicinanze della zona presa di mira dai malfattori, sono presenti case e cortili, che avrebbero potuto subire danni, unitamente alle due vetture.

