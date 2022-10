Femminicidio a Scalea, la criminologa Bruzzone: “Stare accanto alle vittime”

Il dipartimento di Sostegno del Liceo “Metastasio” di Scalea si è unito nella preghiera al dolore della famiglia della «cara collega Ilaria». Ieri pomeriggio, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, l’Istituto superiore e l’amministrazione comunale si sono riuniti per pregare per la giovane insegnante, Ilaria Sollazzo che, nella notte tra sabato e domenica, è stata ammazzata dal suo ex compagno Antonio Russo. Il 25enne. dopo averla attesa sotto casa a Scalea e uccisa, si è ammazzato puntandosi la pistola alla testa. Ilaria e Antonio avevano avuto una relazione dalla quale era nata la loro bimba che adesso ha due anni. I colleghi di Ilaria stringono « in un forte abbraccio la piccola Beatrice, alla quale promettono che il ricordo della sua dolcissima mamma non verrà mai meno».

«Cara Ilaria – hanno scritto i colleghi – sei stata una persona buona e ricca di valori, una professionista seria e attenta ai bisogni di tutti. Resterai sempre nei cuori di quanti ti hanno conosciuta, stimata e voluta bene. Dopo tanti sacrifici e impegno eri proprio qui, nel Liceo che ti aveva conosciuta, prima, alunna, poi tirocinante e, ora, dal 1 settembre, docente di sostegno e coordinatrice di classe. Avremmo voluto continuare a incontrare nei nostri corridoi, nelle nostre aule, il tuo sorriso gioioso. Vederti lavorare insieme ai ragazzi che già ti si erano affezionati. Ciao collega cara, ci mancherai moltissimo. Vai adesso verso la luce piena di Dio e prega per noi».

Oggi si svolgeranno i funerali dei due. In mattinata quelli di Antonio, nel pomeriggio quelli di Ilaria.

