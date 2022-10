Nuovo ospedale a Vaglio Lise simbolo di rigenerazione a Cosenza

La rigenerazione urbana è il pilastro su cui poggia il progetto del nuovo ospedale hub che Palazzo dei Bruzi vuole costruire a Vaglio Lise. Un tema che l’assessore all’urbanistica Pina Incarnato ha illustrato nel corso del suo intervento a Roma, alla prima edizione del “Sustainability Day”. Un progetto che s’intreccia con un luogo strategico della mobilità ferroviaria.

«Il Comune ha inteso cogliere questa opportunità abbracciando un progetto di rigenerazione di un’area dismessa per destinarla ad una funzione essenziale che è quella sanitaria. La stazione di Vaglio Lise fu realizzata in una zona decentrata rispetto al cuore della città, contrariamente alle modalità che hanno, invece, spesso caratterizzato le localizzazioni in città principali. Questo ha reso l’area inutilizzata. Noi abbiamo, pertanto, pensato di rilanciare tutta l’area anche nell’ottica delle programmazioni future di Rfi che attengono al riutilizzo ed alla valorizzazione di quella che è una struttura importante per la mobilità ed i collegamenti».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata