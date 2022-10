Caro energia impietoso per il Comune di Acquappesa: “Spesa da 4.800 a 13mila euro”

Caro energia il sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio sbotta. Il comune dovrà pagare più del doppio rispetto allo scorso anno. "Così - spiega il primo cittadino - non si può andare avanti". Dalle 4.848,21 euro mensili del luglio 2021 alle 13.596,04 euro del luglio 2022. "Un aumento di ben oltre il 100%. Stiamo facendo una ricognizione delle varie utenze elettriche al fine di valutare la possibilità di contenere i consumi. Stiamo insomma cercando di elaborare eventuali soluzioni. Ma ciò non basta".

Si avverte la necessità che si intervenga, e al più presto, a livello nazionale. "Ricevo quotidianamente - spiega - segnalazioni e richieste di aiuto da parte di famiglie ed attività commerciali e condivido, pienamente, le loro preoccupazioni ed ansie, che sono poi anche le nostre. Non è assolutamente ammissibile che questa situazione gravi sui cittadini, già martoriati dalla crisi economica in atto e da questi aumenti spropositati. Da sindaco, insieme a tutta la mia Amministrazione comunale, sono mesi che lanciamo appelli affinché si intervenga e continuiamo a farlo, oggi più di ieri, con l’auspicio che il nuovo Governo prenda pieni poteri al più presto ed offra soluzioni immediate".

