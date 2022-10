Il magistrato di San Cosmo Albanese Francesco Minisci insignito del "Premio Arberia"

Un magistrato da vent'anni in prima linea. Francesco Minisci, pm della Dda di Roma, verrà insignito domani pomeriggio del "Premio Arberia" durante una solenne cerimonia che si svolgerà nei locali dell'Accademia dell'Arte e della Musica di Santa Sofia d'Epiro. Minisci, originario di San Cosmo Albanese, è stato presidente dell'Associazione nazionale magistrati ed ha prestato servizio come pubblico ministero nella procura di Cosenza e in quella distrettuale di Catanzaro. Legatissimo alla Calabria, vi torna spesso per stare vicino ai genitori. Alla cerimonia di consegna del Premio farà da corollario un convegno dedicato a Rosario Livatino, il "giudice ragazzino" ucciso dalla "Stidda" in Sicilia negli anni 90 del secolo scorso. Sarà lo stesso Minisci a parlare di Livatino, insieme con il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma e al Papas della Eparchia di LUngro, monsignor Pietro Lanza. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Santa Sofia, Daniele Atanasio Sisca, il presidente della II. Circoscrizione del Lions club, Acjhille Morcavallo, e l'avvocato Francesco Perri, presidente Lions Club Arberia. I lavori saranno moderati dal giornalista Valerio Caparelli.

© Riproduzione riservata