Cosenza, ricordato il sacrificio di Norma Cossetto

Si è svolta oggi, 8 Ottobre 2022, alle ore 11:30 in Piazza della Vittoria, Villa Nuova , davanti al monumento ai caduti la manifestazione denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, e a Cosenza anche dall’Associazione Rivolta Ideale per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

All’evento erano presenti anche l’Associazione Nazionale Carabinieri e la Polizia di Stato. Ha partecipato inoltre il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia On.le Luciana De Francesco.

La manifestazione commemorativa si è aperta con l’intervento di Michele Arnoni Presidente dell’Associazione Rivolta Ideale, il quale ha messo fra l’altro in evidenza che nell’Agosto 2021 una delibera della Giunta Comunale, aveva intitolato una strada cittadina a Norma Cossetto, senza che però è seguita l’apposizione di una targa. E’ stato ricordato che si era arrivati a questa intitolazione, a seguito oltre che dell’impegno profuso dall’esterno da parte del locale Comitato 10 Febbraio e dell’Associazione Rivolta Ideale, anche grazie all’impegno all’interno del Comune del Consigliere Comunale Gisberto Spadafora, il quale oggi era impedito a partecipare alla commemorazione, ed è stato menzionato e ringraziato per il tutto. Ci si è impegnati a sollecitare il Comune per l’apposizione della targa.

Successivamente è intervenuta l’On.le Luciana De Francesco la quale nel suo intervento, dopo delle riflessioni sulle vicende del confine orientale, sui massacri delle foibe e sulle persecuzioni anti italiane da parte dei titini, ha letto una toccante poesia dedicata a Norma Cossetto.

Infine è intervenuto Marco Perri per il Comitato 10 Febbraio il quale ha ripercorso in breve la vita della giovane martire, dopo aver ricordato l’importanza di questa manifestazione che si aggiunge a quella istituzionale del Giorno del Ricordo.

Hanno mandato i saluti, non potendo essere presenti alla manifestazione, il neo Senatore di Fratelli d’Italia On.le Fausto Orsomarso e il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Angelo Brutto.

E’ stato poi posato innanzi al Monumento un fiore in onore di Norma.

