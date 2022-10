Rende, dietrofront sull’ecocentro previsto a Villaggio Europa

Ecocentro a Villaggio Europa? Dietrofront dell'amministrazione comunale. Neppure il tempo di annunciare le scelte relative al nuovo Piano rifiuti, anticipate a Gazzetta, e la conseguente assemblea pubblica - convocata dal comitato - che il Comune ha deciso di rivedere le sue scelte. «Partendo da un’intervista dell’assessore all’Ambiente del Comune di Rende siamo stati informati dell’intenzione dell’ente di accelerare i tempi per l’esecuzione del nuovo piano dei rifiuti cittadino e quindi della costruzione dei due ecocentri previsti, uno dei quali sito in Villaggio Europa», hanno scritto i residenti.

«Per questo motivo si è costituito un comitato spontaneo di cittadini che ha deciso di vedersi lunedì con lo scopo di raccogliere maggiori informazioni sulla tematica. Ieri pomeriggio (giovedì, ndr) ci ha raggiunto telefonicamente l’assessore Ziccarelli che ci ha informato delle novità in materia. Rispetto al piano rifiuti approvato e pubblicato sul sito comunale sono intervenute nelle ultime settimane alcune modifiche», la novità politica. Il punto più importante è che l'ecocentro previsto proprio in quel punto, via Parigi per la precisione, non sarà più costruito. I due ecocentri cittadini, previsti nel Piano che partirà ufficialmente tra qualche giorno, saranno localizzati nelle attuali sedi della Calabra Maceri in Contrada Cutura e Contrada Lecco.

Inoltre, progressivamente, saranno eliminate le Pez, sostituite da due isole ecologiche mobili che si sposteranno secondo un programma stabilito tra i quartieri.

