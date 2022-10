Settimana nazionale della Prot. Civile. I vigili del fuoco in prima linea a Cosenza

"Dal 10 al 16 Ottobre 2022 si svolgerà la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si celebra ogni anno il 13 Ottobre su indicazione dell’ONU. Obiettivo della ricorrenza - si legge in una nota diffusa dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza - è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in coordinamento con tutte le Componenti e le Strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile, di cui è componente fondamentale, anche per questa edizione, con l’indispensabile contributo dell’Associazione Nazionale VV.F., intende promuovere iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi, anche con l’obiettivo di favorire nei cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione ed autoprotezione. Al riguardo, tenuto conto della diffusa presenza e vicinanza del Corpo nazionale a cittadini ed Istituzioni presenti sul territorio, si ritiene fondamentale contribuire significativamente a quelle giornate, programmando un’iniziativa che consenta ad alunni e cittadini la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali VV.F., ma anche sviluppare una sensibile attenzione al proprio territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare (resilienza) gli eventi avversi. Strumento utile ed occasione propizia per trasmettere ai ragazzi/giovani ulteriori informazioni in merito alla “cultura della protezione civile”.

Si invitano, pertanto - conclude la nota - le scuole del territorio provinciale di qualsiasi ordine e grado, previa prenotazione al numero 0984.8952211, a voler visitare una sede di questo Comando (sede centrale di Cosenza, sedi di distaccamento di Castrovillari, Rossano, Paola) al fine di entrare in contatto col mondo dei Vigili del Fuoco. Limitatamente alle giornate del 15 e/o 16 Ottobre, si invita la collettività cittadina a voler visitare una sede del Comando".

© Riproduzione riservata