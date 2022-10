Corigliano Rossano, via Gramsci assediata da spazzatura e cani randagi

Sporcizia, buche, rifiuti e randagismo. La denuncia giunge dal quartiere che si snoda su via Gramsci allo scalo di Corigliano, con i residenti che manifestano la loro amarezza e rabbia per il fatto che nonostante le lamentele e segnalazione questa zona, nonostante sia un quartiere nuovo e molto popolato dove sono presenti anche una palestra, un call center e un asilo, resti comunque “periferia” senza attenzioni e interventi.

La fotografia che ci rimanda il racconto dei cittadini narra di un corso che si presenta con uno stradone dal tratto ondulato e camminando sulla stessa via Gramsci ci si imbatte in una scenografia composta da erbacce e soprattutto residui di rifiuti.

Si lamenta, inoltre, la mancanza di manutenzione, del taglio delle erbacce e della potatura degli alberi presenti sui marciapiedi comunali lasciati liberi di crescere “storti”, tanto da impedire in molti tratti il passaggio dei pedoni.

Ciò che preoccupa è anche il fatto di trovare disseminati ai margini della strada e negli appezzamenti di terreni privati che si affacciano sulla via principale, veri e propri ammassi di spazzatura di ogni genere.

E ciò pare sia una situazione cronica da tempo indipendente dalla emergenza rifiuti che si sta vivendo nelle ultime settimane. Non aiutano neanche gli eventi atmosferici che tra vento e pioggia trascinano dovunque l’immondizia.

