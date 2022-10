Montalto, servizio trasporto disabili “stregato”: il bus riattivato... si è rotto

Non si è fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo per il servizio trasporto disabili ripristinato che nuovamente è stato sospeso. Il motivo l’avaria del bus che trasporta i ragazzi diversamente abili da Montalto Uffugo presso la struttura di riabilitazione “Villa Mimosa”, nel comune di Lappano.

Sulla problematica, per la quale molte famiglie si vedono costrette a fronteggiare tantissimi disagi, torna ad intervenire il Movimento politico “La Calabria che vuoi”, i cui membri hanno lottato per il precedente ripristino.

«Anche non essendo all’interno del governo cittadino, nello scorso anno il servizio aveva ripreso a funzionare senza alcun intoppo ma da ormai un mese è sospeso per lo stesso motivo dello scorso anno ovvero il pulmino si è rotto. Il problema diventato oramai atavico non viene per nulla attenzionato da chi di dovere».

La “Calabria che vuoi” montaltese, dunque, torna a puntare il dito contro l’operato del Comune, invitandolo a porre fine a questo grave disservizio. «Non si ha la responsabilità politica e amministrativa di risolvere un problema così delicato ed importante magari noleggiando un mezzo. Siamo amareggiati insieme alle famiglie dei ragazzi di cotanta inefficacia e inefficienza. Avere il coraggio di lasciare nell’indifferenza tante famiglie montaltesi che vivono già situazioni complicate è sinonimo di incapacità politica e amministrativa. Chiediamo a tutto il Consiglio comunale di affrontare il problema nella prossima seduta e trovare una soluzione una volta per tutte».

