Cosenza, oltre 100 milioni per le opere pubbliche

Un passaggio propedeutico quello di ieri mattina in Commissione Lavori pubblici. Già, perché, prima di finire all'attenzione del civico consesso per l'approvazione definitiva, il Piano triennale delle opere pubbliche doveva transitare dall'apposito organismo consiliare, presieduto da Concetta De Paola, che ieri, appunto, ha ospitato l'assessore al ramo, Damiano Covelli, pronto a ribadire ciò di cui si era occupato la giunta nelle scorse settimane, dando, praticamente, il via libera all'importante quanto ambizioso programma.

Ben 115 milioni e 282 mila euro le risorse messe sul piatto della bilancia atte ad avviare i cantieri, la maggior parte dei quali afferenti al Cis per il recupero del centro storico e all'Agenda Urbana, senza tralasciare gli interventi da portare a compimento nelle periferie. Insomma, tutta una seria di attività da mettere in campo nel prossimo triennio, portate a conoscenza dal sindaco, Franz Caruso, in diverse circostanze, ricordando come insistano anche altre somme per fruire di nuovi asili nido e realizzare impianti sportivi. Uno di questi è il palazzetto dello Squash, «disciplina per la quale – le parole dell'inquilino del Municipio – la nostra squadra eccelle, essendo tra le migliori d'Europa». Ieri mattina, dunque, del corposo progetto ne hanno preso contezza i componenti dell'apposita commissione, al cospetto dell'assessore Covelli, appunto, del dirigente del settore infrastrutture, Giuseppe Bruno, e dell'ingegnere Michele Fernandez.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata