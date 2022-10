Cosenza, reddito di libertà: nuovi fondi per aiutare le donne

Segnali di speranza da Roma per il Reddito di libertà attivato dal Comune in collaborazione con Spazio Donna WeWorld nell’ambito d’un impegno di empowerment femminile. Un’occasione per consentire alle signore di ritrovare la libertà a cominciare da quella economica. Dopo mesi di stallo per la carenza dei fondi messi a disposizione dal ministero, che nei fatti ha bloccato il progetto, giungono buone notizie circa l’arrivo di nuove disponibilità che comunque restano limitate. Basterebbero sì e no a coprire i bisogno d’una ventina di richieste in tutta la Calabria. Considerato che il sostegno economico, concesso solo dopo un’attenta verifica, dura un anno.

C’è tanto bisogno, ma... Nei giorni scorsi, appena filtrata la notizia di ulteriori stanziamenti a favore del Reddito di libertà, sono state già un paio le donne (vivono entrambe nell’area urbana ma una delle due non è cosentina d’origine) che si sono rivolte alle professioniste di Spazio Donna, coordinate dalla psicologa e psicoterapeuta Mariagrazia Martire, le quali lavorano per fare emergere prima e combattere poi ogni forma di violenza: psicologica, verbale, spirituale, economica e ovviamente fisica.

