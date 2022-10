Paola, si rompe un tubo e l’ospedale si allaga

La rottura di un flessibile in un bagno, nella nottata, ha causato problemi in più direzioni ieri mattina in ospedale. La solerzia del personale dipendente ha in ogni caso tamponato la “falla” che si era aperta nelle tubazioni poste al primo piano.

A essere interessati sono stati diversi locali di reparti posti su più livelli, tra cui, Oncologia, Diabetologia e Radiologia. Sull’accaduto è intervenuto l’ex consigliere regionale Graziano Di Natale che ha chiesto di ripristinare immediatamente i laboratori del primo piano dell’ospedale “San Francesco” di Paola.

«I dipendenti e gli utenti del nosocomio - spiega l’esponente del Pd - si sono trovati di fronte a questo scenario. La rottura di alcune tubature, nei piani superiori, ha causato ingenti danni. L’Ufficio tecnico dell’Asp e in particolare del nosocomio è prontamente intervenuto per provvedere al ripristino. Tale situazione serve ad evidenziare - aggiunge Graziano Di Natale - la necessità di completare gli interventi di ammodernamento dell’intera struttura».

