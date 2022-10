Rende, i sindaci fanno rete per spingere sui binari i treni ad alta velocità

Entro la fine di novembre i consigli comunali di Paola, San Lucido, Montalto e Rende dovranno approvare la variante al raddoppio della galleria Santomarco, un progetto rientrante nei fondi complementari dell’alta velocità. Ieri mattina, Marcello Manna, ha voluto incontrare gli altri sindaci interessati per fare il punto e capire, tutti insieme, in che direzione andare. Nella sala della giunta, al primo piano del palazzo municipale, Manna ha accolto il sindaco di Montalto, Pietro Caracciolo, quello di Paola, Giovanni Politano, e il collega di San Lucido, Cosimo De Tommaso. A tutti loro, in un clima di assoluta serenità e confronto, ha donato il libro di Vincenzo Ziccarelli “Tutto il teatro”. Enorme la preoccupazione dei sindaci. Sia per l’impatto ambientale sia per la questione degli espropri. Possibile individuare una sintesi delle diverse posizioni e dei rispettivi territori? «Nell’analisi complessiva delle criticità di questa opera e l’impatto che può avere sui territori è emersa l’esigenza di cercare di mettere sul tavolo le soluzioni alternative a garanzia dei cittadini e dell’ambiente», hanno fatto emergere i sindaci. Al termine dell’incontro si è arrivati alla decisione di chiedere con urgenza un incontro con il governatore, Roberto Occhiuto, l’assessore regionale, Mauro Dolce. Possibile anche una interlocuzione ministeriale perché «è necessario non solo un confronto ma anche una condivisione di un percorso da fare assieme».

