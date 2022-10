Centenario della Basilica di San Francesco di Paola. Lettera del Papa all'Ordine dei Minimi

Una lettera del Papa all'Ordine dei Minimi chiude il Centenario della Basilica di San Francesco di Paola. Le manifestazioni per l’evento si sono tenute fino a tarda serata. Si erano aperte con l’esposizione delle sacre ossa del Santo - che al Santuario furono restituite nel 1936 - e la successiva processione delle stesse dall’antica alla nuova chiesa. La santa messa è stata poi presieduta da monsignor Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico) della diocesi di Cosenza-Bisignano e dai vescovi della Conferenza episcopale calabrese. Momenti che hanno sancito il legame indissolubile con la città di Paola e con la Calabria e chiuso un lungo periodo di giubilei iniziato nei 2006 con il V centenario della regola dei Minimi, proseguiti nel 2007 con il quinto centenario della morte del Santo e nel 2016 con il sesto della nascita del taumaturgo e infine con il quinto della canonizzazione nel 2019 e quello recente dell’elevazione a Basilica Minore. Il prossimo evento cadrà nel 2036 con il primo centenario dell’arrivo delle ossa del Santo dalla Francia al Santuario.

«Le celebrazioni giubilari – scrive Papa Francesco – sono un tempo di grazia che aiuta tutti a riscoprire e ad approfondire il carisma del vostro Santo fondatore. Egli è stato fulgido esempio di santità e può esserlo ancora oggi non solo per la cara regione Calabria, ma anzitutto per la Chiesa e per la società. Vissuto in un periodo storico non privo di disagi e problemi sociali, San Francesco di Paola animato da un profondo spirito di umiltà e penitenza, fortificato dall’intima comunione con Dio, si è impegnato nell’amore verso il prossimo soffrente accompagnandolo in un processo di promozione e di liberazione».

Il 12 ottobre 1921 con Decreto della Congregazione dei Riti, il Santuario ricordiamo è stato elevato a Basilica Minore). L’edificazione del complesso conventuale ebbe inizio nel lontano 1483 con la costruzione del dormitorio, del refettorio e delle celle degli eremiti.

