Desiré Russo, giovane laureata dell’Unical insignita del Premio “Dorso” al Senato

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’Università della Calabria e per i suoi studenti. Irene Desiré Russo, laureata all’Unical in Economia e Commercio, ha ricevuto in Senato il premio “Guido Dorso”. Il riconoscimento, intitolato al famoso meridionalista, viene assegnato a giovani studiosi del Mezzogiorno e a personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud. La giovane laureata dell’Unical è stata premiata per la sua tesi di laurea magistrale su “Incentivi per investimenti e sviluppo sostenibile delle imprese”. Orgoglio e soddisfazione sono stati espressi anche dal Dipartimento nel quale ha studiato la giovane laureata.

«Con orgoglio – è scritto sulla pagina Facebook del Dipartimento dell’ateneo di Arcavacata – annunciamo che tra i premiati di questa edizione c’è anche Irene Desirè Russo che ha conseguito la laurea magistrale in Economia e commercio nel nostro Dipartimento con la tesi dal titolo “Incentivi per investimenti e sviluppo sostenibile delle imprese”». Si tratta di un premio prestigioso che evidenzia la qualità della ricerca e degli studenti dell’Università della Calabria.

«Ho perso il papà a vent’anni e provengo da una famiglia numerosa – ha raccontato la giovane in occasione della premiazione –. Per sei anni ho studiato e lavorato, facendo orari assurdi, per mantenermi. Il premio l’ho dedicato a mio papà muratore e mia mamma casalinga, e a tutta la mia famiglia. Ai giovani dico: “non mollate mai, che chi la dura prima o poi la vince!”».

