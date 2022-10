Scuola, nel Cosentino 40 cattedre in più per i docenti di sostegno

Nuova e importante infornata dei docenti di sostegno per supportare tutta la classe e aiutare in particolare studentesse e studenti più fragili degli altri. La buona notizia è arrivata nei giorni da parte dell’Ufficio scolastico regionale che ha integrato ulteriormente i posti di sostegno in deroga concessi a tutti e cinque gli Ambiti territoriali provinciali, i quali avevano fatto esplicite richieste in seguito alle sollecitazioni dei singoli dirigenti scolastici, i quali hanno dato voce alle richieste delle famiglie. Quindi si aprono importanti spiragli per i docenti specializzati che sinora sono rimasti esclusi dalle varie tornare di affidamento degli incarichi annuali, così come delle supplenze affidate dai vari istituti.

I numeri Complessivamente sono stati concessi 185,5 posti in proroga ai cinque Atp. In particolare 50 per le scuole della provincia di Catanzaro, 40 per gli istituti di vario ordine e grado del Cosentino, 32 nel Crotonese, 53 per il Reggino e infine 10,5 per le scuole della provincia di Vibo Valentia. Gli ulteriori posti si aggiungono ai 4.420 previsti nell’Organico di diritto (775 per la provincia di Catanzaro, 1.503 per la provincia di Cosenza, 401 per la provincia di Crotone, 1.300 per la provincia di Reggio Calabria, 441 per la provincia di Vibo Valentia) e ai 3.308,5 previsti invece nell’Organico di fatto (371 nel Catanzarese, 1.393 nel Cosentino, 209 nel Crotonese, 1.202 nel Reggino e 133,5 nel Crotonese), portando il totale dei posti destinati ai docenti di sostegno a 7.914 in tutta la Calabria. Così distribuiti: 1.196 in provincia di Catanzaro, 2.936 in provincia di Cosenza, 642 in provincia di Crotone, 2.555 in provincia di Reggio Calabria e infine 585 in provincia di Vibo Valentia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata