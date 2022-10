Cane senza acqua e cibo in un magazzino da giorni a Rossano, salvato dai cittadini

Salvato in extremis da un destino crudele un cane rinchiuso in una casa abbandonata. I lamenti strazianti della povera bestia sono stati uditi per giorni da un cittadino che per fortuna ha segnalato la cosa agli organi competenti. L’intervento è stato condotto nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Locale unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadini e al personale dei Servizi Veterinari. Il cane, per come ricostruito, è stato rinchiuso da ignoti nel magazzino di un immobile abbandonato situato per altro in una zona frequentata del centro storico di Rossano, ossia nei pressi di Piazza del Popolo. Per salvare l’animale è stato necessario forzare un lucchetto e una volta dentro l’immobile le squadre di soccorso si sono trovati davanti un meticcio denutrito e sofferente, molto aggressivo dopo quanto passato, al quale un agente ha immediatamente fornito acqua e cibo. Il cane, comprensibilmente molto spaventato, dopo essere stato rifocillato è stato trasferito al canile comunale di contrada Foresta dove ha ricevuto le cure e le giuste attenzioni da parte degli operatori e dei sanitari della struttura. Avviate le indagini per risalire agli autori del gesto, mentre un plauso è stato rivolto alle Forze dell'Ordine intervenute.

