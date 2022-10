Lorica e Camigliatello, gli impianti di risalita con il freno a mano tirato

Funzionano a scartamento ridotto (o per nulla) gli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello, dotazioni strategiche per lo sviluppo turistico dell’altipiano. In quello di Lorica non sono stati ancora completati i lavori, che dovrebbero garantirne la piena efficienza. In entrambi manca personale. La problematica, che da anni non riesce a trovare sbocchi risolutivi, è stata affrontata nel corso di un’assemblea di lavoratori, indetta dallo Snalv Calabria, rappresentata dal suo dirigente provinciale Gaetano Pignataro.

Ai lavori è intervenuto, per la Confsal-Funzioni locali, Antonio Lento, presente l’assessore comunale di San Giovanni in Fiore, Antonello Martino, in rappresentanza del sindaco Rosaria Succurro. Sindacalisti e lavoratori hanno stigmatizzato l’assenza degli altri sindaci del territorio. A conclusione dei lavori è stata proposta l’apertura di un “tavolo regionale di confronto e concertazione”, che preveda la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati, compressi gli attori del territorio (albergatori, operatori turistici, amministratori dell’ente parco, di Arsac, Ferrovie della Calabria, parti sociali) e che persegua concretamente e sollecitamente l’obiettivo del riavvio dei due complessi sciistici, così da favorire l’”agognata ripresa” della stagione turistica invernale, oramai imminente.

