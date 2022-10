Cosenza, quell'algoritmo-beffa che penalizza (e tormenta) i professori

Speranze, ambizioni, proteste e rivendicazioni dei docenti precari. Ha dato loro spazio e voce un’assemblea convocata dalla segreteria provinciale della Flc Cgil cosentina, È stata ospitata dalla sede cittadina del sindacato, ma si è svolta in modalità mista, quindi anche on line, alla presenza dei segretari nazionali della Flc Manuela Pascarella e Alessandro Rapezzi. In primo piano i danni provocati dall’algoritmo che ha pilotato gli incarichi ai docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Focus sulla corretta gestione delle riserve legate alla Legge 68/99 e delle altre riserve previste dalla normativa: l’obiettivo è fare una sintesi equilibrata tra il diritto del riservista e quello di chi è inserito in una specifica graduatoria e fascia. Quindi gestione delle precedenze legate alla Legge 104/1992: anche in questo caso bisogna trovare l’equilibrio nell’applicazione della precedenza, evitando che essa consenta di scavalcare intere graduatorie e relative fasce. Il sistema informatizzato deve riprodurre in maniera più fedele la gestione delle precedenze che si operava con le nomine in presenza. S’è infine parlato degli spezzoni e del completamento degli orari.

