Tortora, il Comitato per la difesa del fiume Noce non molla la presa: “Territorio minacciato”

"In una fragilissima area golenale, nella quale il già elevato rischio idrogeologico di fondo", scrivono i rappresentanti del Comitato, "diventa severa minaccia per i territori limitrofi e per le sue popolazioni soprattutto a causa delle alterazioni climatiche in atto che rendono sempre più probabile un’esondazione dei corsi d’acqua del Noce e/o del suo affluente Pizzino, non può e non deve essere ubicato un impianto del genere. Si tratta di un territorio fluviale/marino ad altissima valenza ambientale riconosciuta, tra l’altro, dalla presenza di ben sei Siti di Interesse Comunitario nonché dall’istituenda Area Marina Protetta di Maratea e la cui vocazione fondamentale è proprio quella di tutelare e valorizzare i suoi capitali naturali per potenziarne l’intrinseca funzione di attrattori turistici oltre che di riconoscenza del suo alto valore ambientale. Un territorio con caratteristiche così peculiari e con un tale obiettivo di crescita non può e non deve convivere con un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi. Per questo ed anche per le incongruenze sostanziali anche di tipo tecnico-formale, da sempre denunciate insieme con il Comune di Tortora e che vanno - solo per citarne alcune - dal parere favorevole di Vinca espresso dalla Regione Basilicata con la conseguente richiesta di riesame della stessa e fino alle previste, approssimative, modalità di controllo e di monitoraggio “pubblico” dei reflui di lavorazione rilasciati nel Pizzino. Il Comitato non smetterà di stare nelle piazze, continuare a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, incontrare gli operatori turistici, sollecitare il confronto con tutti i cittadini del territorio riavviando il percorso delle assemblee settimanali itineranti, a ripartire dai Comuni dell’Alta Costa del Tirreno. Anzi, lo farà con l’accresciuta consapevolezza del dover difendere un Territorio ed un Ambiente ancora nonostante tutto di pregio. La tanto decantata transizione ecologica sta tutta in azioni di questo tipo, in decisioni cioè di Policy e di Politiche pubbliche che prevengano i rischi di compromissioni ambientali irreversibili, che proteggano adeguatamente ecosistemi ancora scarsamente contaminati e che riequilibrino quelli più a rischio ... diversamente saremmo nell’insieme concettuale delle belle e buone intenzioni".