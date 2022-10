Cassano, vandali in azione in piazza Capolanza

È stato vandalizzato il piccolo parco di piazza Capolanza nella frazione di Lauropoli. Il cancello divelto probabilmente a calci, scritte e parolacce, invece, su scivoli, altalene e giochi per i bambini. È questo il triste scenario che si sono trovati davanti alcuni residenti quando hanno portato i propri pargoli a giocarci sfruttando le insolite temperature miti che si stanno registrando in questo mese di ottobre.



Una furia ingiustificata in un luogo di gioco per i piccoli fortemente voluto dai residenti con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

Ed è stato proprio il sindaco Gianni Papasso a segnalare l’accaduto. «Ero a Roma - ha raccontato – e sono stato raggiunto dalla telefonata da una gentile signora che mi segnalava danni alla villetta di piazza Capolanza, da poco ristrutturata». Il paro, infatti, dopo la ristrutturazione era stato riaperto alla fruibilità dei ragazzi la scorsa estate.

A quel punto è stato disposto un sopralluogo ed è stato constatato e fotografato che, in effetti, la villetta è stata completamente vandalizzata: è stato divelto il cancelletto di ingresso - peraltro sistemato solo due giorni prima - i giochi sono stati imbrattati con scritte e disegni osceni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata