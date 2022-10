Cosenza, il governo stanzia 349 milioni per realizzare il nuovo ospedale

Tanto tuonò che piovve... Nonostante i campanilismi , le rivalità politiche, le stucchevoli rivendicazioni dai più parti di meriti per i risultati raggiunti, il nuovo ospedale bruzio sembra davvero prendere corpo. Sorgerà a Vaglio Lise - come stabilito dal consiglio comunale - e sarà costruito con i fondi che il governo guidato da Mario Draghi, giunto ormai alle battute finali, ha assegnato con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente Roberto Occhiuto, spiega: «La Regione Calabria, nell’ambito della propria programmazione sanitaria, ha ritenuto prioritario finanziare integralmente a valere sui fondi Inail, la realizzazione del nuovo ospedale del capoluogo bruzio , di importo complessivo pari a 349milioni di euro - per questo progetto erano già stati assegnati fondi per 191milioni e 100mila euro -, unitamente all’intervento relativo alla Cittadella della Salute di Cosenza, che prevede la riconversione allo svolgimento di funzioni a supporto della rete territoriale regionale dell’attuale presidio Annunziata, per un importo di 45milioni di euro. Dunque, nel mese di luglio abbiamo avanzato formale richiesta al Ministero della Salute per rimodulare le risorse stanziate per la Calabria e, nei giorni scorsi, è arrivato il definitivo semaforo verde dall’esecutivo nazionale».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata