Giornalismo e scuola in lutto, si è spento il collaboratore di Gazzetta Pasquale Pisarro

Lutto e tristezza ai piedi del Pollino per la morte del professor Pasquale Pisarro. Stamattina, nell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza, ha concluso il suo cammino terreno una delle figure più rappresentative del panorama culturale cittadino. Il professore Pisarro è stato docente di Italiano nelle scuole superiori e giornalista di lungo corso. Il docente era innamorato della sua terra e soprattutto delle sue radici arbëreshe. Non mancava mai di raccontare, attraverso le pagine della Gazzetta, ogni attività e iniziativa dell'Eparchia di Lungro della quale conosceva riti e le tradizioni. Il professore lascia un ricordo indelebile nella sua famiglia, a cui ha dedicato la parte più bella e importante della sua vita terrena, e nei colleghi della Gazzetta del Sud che hanno sempre apprezzato la sua umanità e la sua cultura. Il docente era molto stimato anche all’interno del Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide. Ai familiari vanno le condoglianze della Gazzetta del Sud che, per oltre cinquanta anni, ha ammirato, accolto, sostenuto e valorizzato soprattutto per la cura che metteva nelle cronache di tutti i centri arbëreshë del Pollino. Oggi i funerali, alle 15.30, nella chiesa dei Sacri Cuori di Castrovillari.

