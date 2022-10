Il centro storico di Paola diventa un’isola felice

Accessi regolamentati nel centro storico: il progetto esecutivo viene rimodulato e suddivise le opere dalla categoria forniture in due distinti lotti separati. E così i lavori di “Paola in blue” - la cui gara era inizialmente andata deserta - prenderanno il via grazie a un affidamento diretto per un importo di 134mila euro.

Si tratta di uno dei primi interventi che interesseranno il nucleo centrale che sarà interdetto al traffico tramite una serie di varchi regolamentati. Un centro storico che necessariamente dovrà essere realizzato a misura d’uomo con attenzione particolare alla movida incontrollata che ha dato non pochi problemi ai residenti. Musica ad alto volume, schiamazzi, risse tra giovani. Sono tra i problemi principali che si sono trascinati insoluti nel corso dell’ultima stagione estiva. La riqualificazione del nucleo centrale di Paola che sarà successiva alle prime opere - grazie al finanziamento di un milione e 400mila euro - interesserà invece l’area che va dall’Ostello della gioventù al torrente Spagnuolo. Parte del centro storico però rischia di rimanere senza interventi. In particolare in via Valitutti tra soste selvagge, assenza di controlli e un acciottolato che è ormai disastrato la situazione è tragica.

