Guasto elettrico, il Frecciargento Sibari-Bolzano si ferma a... Scalea

Il Frecciargento 8510 con partenza da Sibari alle 6:27 e diretto Bolzano si è fermato stamattina a Scalea attorno alle 7 e 55 per un guasto elettrico. Qualche apprensione per i passeggeri in quanto il convoglio si è arrestato inaspettatamente a causa di problemi al pantografo. Il viaggio per loro è in ogni caso poi proseguito a bordo di un Frecciarossa 9584 (che ha registrato un ritardo di cinque minuti) attorno alle 9 e 30. Il Freccia si è quindi fermato a Roma per il cambio diretto a Bolzano.

© Riproduzione riservata