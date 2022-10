Scontro frontale nel Cosentino, gravissimo un anziano trasportato in elisoccorso

Uno scontro frontale sulla statale 283 delle Terme Luigiane nel tardo pomeriggio di oggi ha provocato quattro feriti. Uno di loro è in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto tra Guardia Piemontese e Fagnano. Da chiarire le dinamiche dello stesso al vaglio delle forze dell'ordine. A quanto pare il mezzo con a bordo due anziani è finito di traverso alla strada e l'impatto per il Suv con a bordo altre due persone, che è sopraggiunto, è stato inevitabile. Uno dei feriti, un anziano, gravemente ferito è stato portato in elisoccorso a Cosenza. Gli altri sono giunti al nosocomio San Francesco a Paola e sono tenuti sotto osservazione. Sul posto oltre ai soccorsi anche i vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

