Guardia di finanza di Scalea. Alfonso Varchetta nuovo comandante

Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza, Col. Giuseppe Dell’Anna, ha dato il benvenuto al Ten. Alfonso Varchetta, appena assegnato alla tenenza di Scalea, ove assumerà l’incarico di comandante del citato reparto, in sostituzione del capitano Francesca Esposito destinato ad altro prestigioso incarico presso il nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna.

L’ufficiale, 41 anni, originario della provincia di Napoli, laureato in Economia e Commercio, specializzato in libera professione e consulenza aziendale, proviene dal nucleo polizia economico-finanziaria di Agrigento, ove ha ricoperto l’incarico di comandante della sezione tutela finanza pubblica. Il Col. Giuseppe Dell’Anna, dopo aver formulato i migliori auguri al neo comandante della tenenza di Scalea, al quale ha auspicato il conseguimento di importanti risultati professionali, ha rivolto un particolare ringraziamento al capitano Francesca Esposito, per gli alti contributi professionali riversati in favore della collettività scaleota.

