Rifiuti a Cosenza, poker di imprese per l’appalto da 50 milioni

Sono quattro le Società che hanno presentato offerte per l’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana del capoluogo. Il bando di gara europeo pubblicato dal Settore Ambiente e Decoro Urbano, on procedura telematica aperta, prevedeva la scadenza dei termini per le ore 14 di lunedì scorso. Ma il dirigente e responsabile unico del procedimento, ingegnere Giovanni Ramundo, si era visto costretto a prorogare il termine di 24 ore. Ciò a causa di malfunzionamenti del sistema telematico di negoziazione, segnalati sia attraverso la piattaforma di negoziazione sia a mezzo Pec ed accertati dalla stazione appaltante attraverso il link di manutenzione del portale Mepa. In applicazione di quanto previsto dal paragrafo 1.1 del disciplinare di gara, al fine di assicurare la massima partecipazione alla procedura di gara la scadenza era stata prorogata alle 14 di ieri. Delle quattro Società, due sono locali (una ovviamente è Ecologia Oggi), altrettanti sono di altre regioni.

