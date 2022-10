Montalto Uffugo, ritrovato senza vita il corpo dell'84enne disperso ieri sera

Da ieri sera non si avevano più sue notizie. Alle prime luci dell'alba il drammatico ritrovamento del corso senza vita. Si tratta di un 84 enne, di Montalto Uffugo, uscito in cerca di castagne ma che non aveva fatto più ritorno a casa. Scattate le ricerche, è stato trovato senza vita alle 2 di questa notte dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), in località Parantoro. Sono stati i familiari segnalare il mancato rientro ha fatto scattare le ricerche. Attivati alle 20:50 circa di ieri dalla Centrale Operativa del 112, una squadra di tecnici della Stazione Sila Camigliatello del SASC, è giunta sul posto.

In piena notte, intorno alle 2:00, i soccorritori lo hanno ritrovato: era riverso a terra, non molto distante dalla strada. Hanno concorso alle ricerche i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza ed erano presenti anche i Vigili del Fuoco. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si stringe con cordoglio al dolore dei familiari dell’anziano signore.

