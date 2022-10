Rende, immobile comunale recuperato e destinato a Centro per l’autismo

Diventa finalmente realtà a Rende il centro per l’autismo, il primo ad essere realizzato in Calabria. È stato approvato nella seduta della scorsa giunta il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di 600.000,00 euro nell’ambito del Por Calabria Fesr-Fse 2014/2020. “Abbiamo recuperato un immobile di proprietà comunale al fine di realizzare un centro di ricerca e di trattamento di eccellenza sull’autismo. L’idea nasce dall’esigenza di offrire un servizio terapeutico ai bambini residenti e dei comuni limitrofi affetti da disturbi dello spettro autistico.

Con questa ulteriore azione Rende si conferma città volta alla salvaguardia delle opportunità. Crediamo fortemente che promuovere spazi quali il centro per l’autismo possa moltiplicare le azioni di inclusività fattiva», ha dichiarato il sindaco Marcello Manna. «Sarà un centro terapeutico per minori fino a 14 anni con disabilità fisiche psichiche e sensoriali, che li portano ad avere disagi a livello sociale e ad essere emarginati. L’obiettivo è quello di poter far usufruire della struttura ad una utenza più vasta possibile. Vogliamo puntare sul sociale, sviluppare pratiche e progettazioni per l’inclusione attraverso una partecipazione condivisa e capace di creare reti tra istituzioni, terzo settore e associazioni. Crediamo che l’assistenzialismo debba dare spazio a una nuova visione di welfare e di servizi intesi come bene comune dell’intera comunità», ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Annamaria Artese.

