Bomba alla clinica di Belvedere, si riunisce il Consiglio

Il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, ha convocato per il prossimo 25 ottobre un consiglio comunale straordinario dedicato ai recenti episodi che si sono verificati a Belvedere. La scorsa settimana, infatti, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti alla camera mortuaria della clinica “Tirrenia Hospital”, l’ex clinica Tricarico.

L’esplosione è avvenuta nella tarda serata e per fortuna non ha causato feriti. Sono state danneggiate la porta di ingresso della camera mortuaria e le pareti. Sul caso sono state avviate le indagini che procedono nel più stretto riserbo, ma sin dall’inizio il sindaco Cascini aveva chiesto un incontro urgente al prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella per discutere di quanto accaduto. Infatti, mercoledì scorso si è svolto l’incontro con il prefetto alla presenza dei critici delle forze dell’ordine.

