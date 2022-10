Cosenza, è morto Francesco Lanzone: consigliere comunale dal 2008 al 2011

E' morto Francesco Lanzone, consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi dal 2008 al 2011, durante la consiliatura che vide alla guida della città Salvatore Perugini. “Un’altra triste notizia per la nostra città che non avremmo mai voluto ricevere: quella della scomparsa del dottor Francesco Lanzone. Una perdita che ci addolora e che ci rende tutti più poveri”. Questo il commento del Sindaco Franz Caruso dopo aver appreso della scomparsa di Lanzone. “Con Francesco Lanzone – sottolinea Franz Caruso nel suo messaggio di cordoglio - scompare un eccellente professionista, un medico molto apprezzato e stimato, ma anche una persona dalle spiccate doti umane e che aveva un concetto altissimo dell’amicizia. Mancherà profondamente a noi tutti e alla sua città alla quale era molto legato e che ne ha sempre apprezzato lo stile, il garbo e la galanteria. In questo doloroso momento, giungano alla moglie Stefania, alle figlie e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale”.

