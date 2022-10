Paola, raddoppio della galleria ferroviaria: anche i sindaci in campo

Ci sono concreti passi in avanti che potrebbero bloccare o quanto meno sospendere l’iter del raddoppio della Santomarco. Innanzitutto la Soprintendenza apre la verifica di interesse culturale sulla vecchia linea Paola-Cosenza (oggi abbandonata), poi attraverso il Ministero che chiede integrazioni a Rfi a riguardo dell’impatto ambientale. E non solo. Al vaglio ci sarebbe anche uno studio particolareggiato sull’area oggetto di intervento. Osservazioni prodotte da privati che potrebbero rimettere - dopo gli opportuni approfondimenti - tutto in discussione.

Torniamo al Ministero della transizione ecologica che chiede tra l’altro di approfondire l’idea di realizzare una sola galleria utilizzando anche quella esistente con adeguati adattamenti alla normativa tecnica. Una questione - questa - che era stato affrontata dal movimento consiliare di Rete dei Beni Comuni e allegata alla relazione dell’architetto Francesco Cassano a riguardo della linea dismessa della Paola-Cosenza.

