Rifiuti, tributi e welfare: l’Ugl in pressing sul Municipio di Cosenza

«Ancora una volta siamo chiamati a denunziare situazioni cittadine che purtroppo rischiano un degrado irreversibile». La segreteria dell’Unione territoriale locale dell’Ugl, accende i riflettori sulla città provando a individuare le difficoltà principali che minano lo sviluppo. Secondo il leader provinciale Guglielmo Nucci «La raccolta dei rifiuti procede a rilento con cumuli di spazzatura evidenti un po’ ovunque. E, poi, c’è un’altra grana. Con le attuali difficoltà domestiche, la soluzione al dissesto finanziario di Palazzo dei Bruzi non può risolversi con l’invio di decina di migliaia di cartelle – alle quali corrispondono purtroppo servizi inadeguati – al limite della legittimità, vuoi perché errate (rata unica, scadenze cervellotiche e date di invio poco trasparenti). Perché la Giunta non recupera risorse da quel 67% che non paga i tributi o “tralascia di versare” gli oneri di urbanizzazione?».

