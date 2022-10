Coopservice di Cosenza, a sindacati e lavoratori solo promesse

Nuova riunione in Prefettura presieduta dal capo di gabinetto Giuseppe Di Martino per discutere dei problemi dei lavoratori della Coopservice, l’azienda che si occupa del servizio di pulizia e inservientato nei presìdi dell’Azienda ospedaliera cosentina. Al tavolo ovviamente rappresentanti della Società, dell’Azienda ospedaliera e dei sindacati Ugl, Fiadel, Cisl, Cgil, Uil e uil Trasporti, Usb e Confsal. I rappresentanti dell’Azienda ospedaliera hanno fornito documenti attestanti le deliberazioni di liquidazione e pagamento canoni per attività prestata nei mesi da gennaio a giugno 2022 e nei mesi di luglio e agosto 2022, nonché gli ordinativi di pagamento relativi alle fatture emesse per i mesi da gennaio a marzo 2022 per un importo complessivo di circa 900.000 euro; per quanto riguarda, inoltre, la ridefinizione delle superfici delle aree oggetto di contratto, al fine di procedere alla rideterminazione dei canoni, conguaglio delle spettanze ed avvio delle attività a regime il problema è in fase di risoluzione. Ma la Coopservice ha replicato facendo notare il persistere della situazione di difficoltà, «atteso che non risultano ancora liquidate le fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2021 e aprile, maggio e giugno 2022. Coopservice ha ricordato che «il contratto è iniziato a novembre 2021, l’importo presumibile sulle superfici è in lavorazione e gli esborsi fino allo scorso mese di agosto sono pari a 2.400.000 euro, a fronte di un incasso, ad oggi, di 900.000 euro.

