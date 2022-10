Ospedale di Castrovillari, su ortopedia solo annunci e promesse

Cercasi riapertura Ortopedia-Traumatologia. Torna, puntuale, il grido di dolore di quella parte della popolazione che non può fare conto sull'Unità operativa chiusa a giugno del 2014. Tutto per via del pensionamento del primario, vale a dire il dottor Nicola Filomia e di alcuni medici specialisti; ma anche e soprattutto a causa degli sciagurati passaggi effettuati dall'Asp di Cosenza che, negli anni seguenti, decise di assumere il primario e medici che sono stati spostati in altri ospedali della Provincia di Cosenza. Il risultato? Unità operativa sempre più sigillata con la beffa di non aver avviato la rigenerazione dell'Unità operativa e la creazione di nuovi posti letto in collaborazione con la Chirurgia. «È vergognoso – ha scritto un utente che ha avuto problemi con una familiare – un ospedale come quello di Castrovillari: avete fatto chiudere l'Ortopedia e, fortunatamente, ho potuto ricorrere a Cosenza per un intervento tibia e perone. Abbiamo trovato ottimi dottori. Popolo di Castrovillari svegliamoci – ha concluso – prima che, a breve, il nostro ospedale diventa un misero pronto soccorso».

