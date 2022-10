La Sibaritide uscirà dall’isolamento migliorando il sistema dei trasporti

Varato il nuovo Governo, scelti i nuovi ministri, ora la Calabria e la Sibaritide attendono risposte immediate soprattutto in materia di trasporti. Risposte che non sono arrivate puntuali dai precedenti governi. L’area jonica vive una sostanziale fase di stallo non solo per la definizione del progetto Sibari-Corigliano-Rossano ma anche e soprattutto per i lavori dell’elettrificazione della linea Sibari-Crotone-Catanzaro Lido. I lavori di elettrificazione della tratta lunga 172,48 chilometri hanno avuto inizio il 30 agosto 2018 con la posa dei primi pali nella stazione di Corigliano e dovevano originariamente concludersi entro il 2023. Per l’opera, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha investito 150 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 350 milioni per il rinnovo dell’armamento, soppressione di numerosi passaggi a livello presenti sul tracciato e rinnovamento delle stazioni. L’ammodernamento si articola in due macro interventi: l’elettrificazione Sibari-Crotone-Catanzaro Lido-Lamezia Terme (intervento già finanziato e avviato); l’elettrificazione della Catanzaro Lido-Melito (intervento recentemente finanziato e da avviare).

