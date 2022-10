Cassano, commemorati i velisti a Sibari: in mare una corona di alloro

Concluso l’evento velico “Dal mare al cielo” organizzato per ricordare coloro che «hanno mollato gli ormeggi e navigano oltre l’orizzonte”. L’appuntamento, che si è tenuto domenica, ha segnato il culmine nella commemorazione dei velisti contribuendo a trasmettere nel tempo la passione per il mare e la vela ma anche formando nuove generazioni di appassionati. Fra i tanti, sono stati ricordati in particolare: Raffaele Casciaro, Gianni Filippelli, Joseph Kolar, Salvo Riggio, Antonio Staglianò, Carmine Trapani, Carlo Valerio, Ninì Vinci e Franz Wenninger. Ad organizzare la cerimonia in mare è stata l’Associazione “A Vele Spiegate”, presieduta da Giuseppe Godino, che si è avvalsa della collaborazione del Comitato dei Velisti, della Lega Navale di Mirto Crosia, presieduta da Jimmy Fusaro, e da Marco Papasso, membro della fondazione internazionale Papa Clemente XI - Albani, tra i patrocinatori dell’evento, unitamente all’associazione Laghi di Sibari, al Comune di Cassano, all’associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, all’associazione appartenenti alla Polizia locale italiana, all’Ente nazionale salvaguardia ambiente e alla Polizia Ecozoofila.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata