Castrovillari, ancora un incidente all’incrocio della Pietà

Ancora un incidente all'incrocio della Pietà. Un vettura e un “leoncino” di una impresa edile, infatti, si sono scontrati per cause che sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castrovillari. L'impatto s'è consumato intorno all'una trenta, vale a dire nel momento in cui il camioncino, che viaggiava sulla vecchia 105, dopo il contatto al centro della carreggiata è finito dentro una grossa cunetta rudimentale costruita per il deflusso delle acque di superficie. Il conducente è stato subito soccorso dagli automobilisti in transito.

Sul posto sono giunti i sanitari del Pronto Soccorso, i vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari e i Carabinieri della locale Compagnia. Dall'Annunziata s'è alzata precauzionalmente in volo l'eliambulanza con il medico a bordo. È seguito il trasferimento dell'uomo presso l'Ortopedia - Traumatologia del presidio cosentino. I sanitari non hanno sciolto la prognosi e i familiari adesso attendono gli esisti degli esami strumentali. Quasi illeso, invece, il conducente della vettura rimasta coinvolta nell'impatto stradale.

