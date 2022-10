Cosenza, nuova fase nella Lega dopo la elezione di Simona Loizzo

La Lega si riassesta. L’esponente più in vista del partito nella nostra provincia, Simona Loizzo, fresca di elezione alla Camera, sembra destinata a occupare un ruolo nello scacchiere politico nazionale. Il leggero balzo in avanti e la sostanziale tenuta delle truppe salviniane nel Cosentino rispetto alle elezioni del 2018 è frutto dell’arrivo in ambito leghista proprio della Loizzo. In sei mesi la dirigente medico è prima approdata in consiglio regionale, ricoprendo il ruolo significativo di capogruppo e poi in Parlamento. Una corsa a perdifiato compiuta ottenendo un sostegno elettorale difficile da prevedere.

Un consenso intercettato grazie a un impegno fortissimo e convinto in un’area della Calabria dove per la Lega non era facile sfondare. La Loizzo, che ha subito puntato alla creazione di un gruppo dirigente provinciale attrezzato, con la nomina a coordinatore per Cosenza di Davide Bruno (ex assessore comunale) e per la provincia di Arnaldo Golletti, esponente storico della destra locale, lascerà il proprio posto alla Regione a Pietro Molinaro, consigliere uscente non rieletto.

