Cosenza, presentato il progetto per promozione e tutela di genitorialità e crescita

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sede del Settore welfare di via degli Stadi, l'iniziativa “Spargere accoglienze”, con la quale sono state presentate le pratiche di accoglienza familiare promosse dall'Asp e dal Dipartimento regionale per la tutela della salute e le politiche sanitarie. Nel corso dell'iniziativa, alla quale hanno preso parte l'Assessore al welfare Veronica Buffone e la Presidente della commissione Pubblica Istruzione e Legalità, Chiara Penna, è stato presentato, in particolare, il progetto “Tengo Famiglia”, finalizzato alla promozione e tutela della genitorialità e della crescita. Il progetto si propone di prevenire il disagio familiare, infantile e adolescenziale, chiamando in causa i Consultori Familiari dell’ASP di Cosenza, per l’offerta di risposte, di supporto alla genitorialità e alla crescita, orientate alle famiglie che sperimentano genitorialità affidatarie e adottive. La buona salute della coppia e della famiglia e il processo del divenire genitore competente dipendono sempre dalle condizioni socio-ambientali e psicologiche di vita. Variabili che possono incidere anche sulle famiglie dichiarate idonee all’affido e all’adozione con decreto del Tribunale per i Minorenni, data la complessità che l’esperienza affidataria e adottiva comporta.

I bambini e gli adolescenti che transitano in una famiglia diversa da quella di origine sono, infatti, sempre esposti a disagi e difficoltà che possono insorgere nell’incontro con le nuove figure genitoriali, non sempre immediatamente compatibili sul piano psicologico. Obiettivo del progetto “Tengo Famiglia”, a cura dei dottori Giampiero Russo e Mariangela Martirani, è proprio quello di assicurare, potenziandolo, il supporto stabile alla competenza genitoriale, soprattutto nelle fasi di avvio dell’esperienza di accoglienza e nelle fasi di transizione della crescita del legame e del dinamismo familiare. E' per questo che prevede spazi di aiuto più idonei a raggiungere i destinatari ed un aumento dell'offerta socio-sanitaria e dell'integrazione interistituzionale finalizzata all'offerta di sostegno familiare. L'Assessore Veronica Buffone ha ringraziato il responsabile dei consultori dell'Asp di Cosenza, dott.Giampiero Russo, e la Dottoressa Martirani per aver coinvolto l’Amministrazione comunale nel progetto “Tengo Famiglia”.

“Un progetto importante – ha aggiunto Veronica Buffone - perché è diretto alla famiglia e ai suoi componenti nel bellissimo, ma complesso percorso che è l’affidamento o l’adozione. La prevenzione, prima del disagio familiare, e il supporto, poi, alla genitorialità, sono essenziali per le famiglie affidatarie e adottive, soprattutto per il benessere del bambino, dell’adolescente e per la coppia. La retrocessione e la restituzione, infatti – ha detto ancora l'Assessore al welfare - sono spesso il risultato di un disagio presente in ogni componente che deve essere analizzato e superato, con il supporto alla famiglia, alla base della società”. La Presidente della commissione consiliare Pubblica Istruzione e Legalità, Chiara Penna ha sottolineato, dal suo canto, che “la genitorialità riguarda l’intero spazio sociale ed istituzionale, non solo la coppia. Le famiglie e le comunità possono affrontare situazioni difficili – ha aggiunto Penna - solo se sanno di poter contare su fattori di protezione. Riconoscere le risorse di ognuno, favorire le relazioni positive e sviluppare le potenzialità individuali è l’unico modo di ridurre i fattori di rischio”.

