Cosenza, vecchie cartelle dei tributi: possibile la rateizzazione

Il caro-bollette sta svuotando le tasche di molti cosentini. Un momento critico. Decine di famiglie in ginocchio. Nella fattispecie Municipia su input dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per il dissesto del Comune, che com’è noto è datato 31 dicembre 2019, in maniera autonoma ed indipendente per come prevede la legge, sta ponendo in essere ogni azione di esigibilità dei crediti pregressi e di estinzione dei debiti. In questa procedura è compreso l’invio delle bollette dei tributi per le annualità fino al 2019. Il sindaco Franz Caruso è amareggiato, «ma non responsabile», e farà quanto nelle sue possibilità per lenire le sofferenze delle famiglie.

Viene chiarito che i ruoli emessi rientranti nella massa passiva del debito non fanno capo alla gestione dell’attuale amministrazione comunale bensì, per come detto, all’Organismo di Liquidazione che, peraltro, con apposita delibera (la n. 25 del 6 agosto 2020) ha deciso di avvalersi per l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate di propria competenza di Municipia Spa attraverso l’impianto contrattuale tra il Comune di Cosenza e la stessa società.

