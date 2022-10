Elettrodotto di Montalto Uffugo, “Nuovi eroi” si schiera con i residenti

I residenti di Pianette e Lucchetta nella battaglia contro l’elettrodotto non sono soli. Non lo sono mai stati, in primis grazie all’unione nata da più anni del comitato “Insieme per la salute”, che si è sempre dibattuto per questa causa e poi perché arrivano i rinforzi da altre associazioni del territorio per aumentare le voci che si innalzano sulla pericolosità dei cavi elettromagnetici che attraversano queste frazioni di Montalto Uffugo.

Tra queste associazioni c’è “Nuovi eroi”, gruppo formato da giovani montaltesi che abitano queste stesse zone e sono testimoni delle preoccupazioni dei residenti.

«La nostra giovane associazione ha visto gran parte dei soci crescere al di sotto e nei pressi dei cavi e delle radiazioni dell’elettrodotto - spiegano i soci - ha appreso nel tempo che sono state prodotte da diversi esperti e professionisti più relazioni tecnico-scientifiche con unici denominatori comuni: la conferma della pericolosità nel tempo a livello scientifico dei campi elettromagnetici e la pratica fattibilità a livello geologico dell’interramento dei cavi».

