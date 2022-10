Strisce blu all'Unical, gli studenti: “Almeno si utilizzino gli introiti per migliorare i servizi”

Tiene banco il caso delle strisce blu all'Unical. Gli studenti non ci stanno e protestano per bocca dei rappresentanti. "Come quanto affermato dall’assessore Zicarelli, gli studenti sono consci del grave momento di crisi energetica che si trova ad affrontare il nostro Paese", afferma il senatore accademico di Athena-Rèf, Francesco Bossio. Certamente, però, la misura proposta dall’assessore Zicarelli è una misura che disincentiva l’utilizzo dei trasporti pubblici, considerata anche il ridotto numero di corse, il sovraffollamento delle navette e la poca disponibilità di parcheggi a disposizione degli studenti. Con questo mio intervento non voglio alimentare polemiche futili e fini a sé stesse ma più che altro, in qualità di senatore Accademico, vorrei proporre all’assessore sopracitato e all’amministrazione comunale di Rende di utilizzare gli introiti derivanti dalle strisce blu per attuare misure utili al miglioramento della vita degli studenti del campus di Arcavacata".

