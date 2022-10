Cosenza, sanificazione dei cimiteri: pagano... sindaco e assessori

Nelle particolari condizioni in cui si trova ad amministrare l’Esecutivo Municipale guidato dal sindaco Franz Caruso, per via delle gravi criticità economiche in cui versa l’Ente, primo cittadino, assessori e consiglieri Comunali di maggioranza a Palazzo dei Bruzi sono determinati a portare avanti il gravoso impegno assunto con la città non disdegnando di scendere in campo direttamente per finanziare personalmente eventuali servizi e prestazioni. È il caso della sanificazione e disinfestazione dei 4 cimiteri che partirà domani in vista della festività di Ognissanti e della giornata del 2 novembre, commemorazione dei defunti. L’attività sarà a totale carico della giunta municipale.

«Era necessaria e non più rinviabile la sanificazione dei padiglioni dei 4 cimiteri di Cosenza - afferma l’assessore Pasquale Sconosciuto - che non si faceva da tempo immemore. Nelle settimane passate abbiamo provveduto in economia e con il contributo indispensabile delle cooperative a portare avanti su espressa volontà del sindaco Franz Caruso, una importante operazione di riqualificazione del verde e di pulizia e manutenzione ordinaria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata