Omicidio di Lucio Ferrami, commemorazione in occasione del 41esimo anniversario della morte

In occasione del 41° anniversario dell’omicidio dell’imprenditore vittima della ‘ndrangheta Lucio Ferrami, giovedì 27 ottobre alle ore 10.30 i familiari, le autorità, la cittadinanza e i soci dell’associazione antiracket che porta il suo nome si ritroveranno ad Acquappesa (Cs), in contrada Zaccani - bivio per S. Iorio, per onorarne la memoria con la deposizione di una corona di fiori nel luogo dove avvenne l’agguato criminale.

Un appuntamento voluto e organizzato dall’associazione antiracket di Cosenza Mani Libere che si propone, ricordando il suo esempio, di diffondere un messaggio di partecipazione attiva alla cittadinanza e alle nuove generazioni.

