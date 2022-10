Poliambulatorio Asp Cosenza, mancano i medici e la... carta

Medici stremati pure al Poliambulatorio Asp di via Popilia. Manca personale e quello in servizio non è sufficiente a fare fronte alle esigenze degli utenti. Le proteste sono all’ordine del giorno. L’ultima è dell’altra mattina. Un pensionato avrebbe dovuto portare la moglie nella struttura di via Popilia per una visita ortopedica prenotata quattro mesi fa. Ma ecco la sgradita sorpresa. Che poi tanto sgradita o inattesa non è, in quanto di casi del genere se ne contano a centinaia. A poche ore dall’appuntamento arriva il messaggio o la telefonata che annuncia al malcapitato di turno in quanto il medico è assente per giusto motivo, già da tempo, e non è previsto il sostituto per cui la visita deve essere riprogrammata. Scatta la vibrata protesta dei diretti interessati. Con tanto di minaccia di rivolgersi alle autorità competenti. E allora ecco che il cielo si rasserena, scompaiono le nubi. «Faremo di tutto per risolvere il problema», viene detto al pensionato». Detto e fatto. Dopo mezzora ecco l’invito a recarsi al Poliambulatorio perché la visita sarebbe stata effettuata da altro medico al quale sono andati comunque i ringraziamenti per la disponibilità mostrata.

Restano i problemi al Poliambulatorio.

